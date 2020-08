Porte girevoli nell'attacco della Juve: in attesa di capire chi sarà l'attaccante titolare per giocare al fianco di Ronaldo e Dybala - in caso di permanenza tra i due - i bianconeri si stanno muovendo anche per trovare la quarta punta del reparto. L'ultima idea, secondo quanto riporta Tuttosport, è quella di provare a riportare a Torino Moise Kean, ceduto un anno fa all'Everton. L'attaccante tornerebbe in prestito e sarebbe inserito nella lista B di Champions.