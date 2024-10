Il Barcellona ha ritrovato la sua anima: Flick sta dominando la Liga con la rosa di Xavi e le idee di Crujiff

AFP via Getty Images

Quando si dice, cioè "il nome è un presagio": al Barcellona è bastato un colpetto per stravolgere in positivo il proprio rendimento, e questo colpetto è stato il cambio di allenatore, da Xavi adOra, si dà il caso che, e allora il gioco di parole è completo. Beh, altro che un flick: l'ex allenatore del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca ha preso il gruppo che l'anno scorso è sì arrivato secondo in Liga, ma a distanza siderale dal Real Madrid e sconfitto due volte dal Girona nei derby catalani di andata e ritorno, e lo ha portato

Flick ha dimostrato di essere uomo dotato di saggezza. E' stato messo alla guida della prima squadra nella quale sfocia il più grande flusso di talenti del calcio mondiale, La Masia, e tutto ciò che ha fatto è stato aprire gli argini lanciando i profili più pronti. Se vogliamo che tutto cambi, bisogna che tutto rimanga com'è, come si legge nel Gattopardo. Com'era, in questo caso.Mai, in 108 anni di storia, il Barça aveva schierato sei giocatori con 22 anni o meno titolari nel Clasico (ieri Yamal, Pedri, Casado, Fermin, Balde, Cubarsì). Certo, senza dimenticare chi la storia del calcio recente l'ha già scritta, ovvero Robert, che proprio con l'allenatore tedesco ha vinto il Triplete al Bayern nel 2019-2020, e sembra essere tornato proprio a quell'annata straordinaria:

Non solo i fenomeni già in rosa, ma anche una discreta faccia tosta nei confronti del mercato, tema sul quale i blaugrana sono in difficoltà da qualche anno. Se ci sono tanti problemi a tesserare nuovi giocatori, perché non rilanciare i vecchi? Chiedere a, in estate sul punto di mollare per una crisi di fiducia quando tutti volevano Nico Williams e oggi leader tecnico dei blaugrana con. La mossa più inattesa, comunque, è stata dare fiducia al portiere di riservadopo l'infortunio di Ter Stegen, e nonostante l'arrivo dida svincolato. Il portiere ex canterano sta rispondendo con parate che nessuno, dalle parti di Montjuic adesso e del Camp Nou prima, gli aveva mai visto fare.

Questo impatto devastante, Flick lo ha spiegato con naturalezza: "". Gli ingredienti ci sono tutti, da Cubarsì a Yamal, passando per Pedri e per un ritrovato Inigo Martinez al centro della difesa; se si aggiunge un po' di sano pragmatismo teutonico e il senso del gol di un bomber scafato come Lewandowski che conosce l'idea dell'allenatore a menadito, si ottiene