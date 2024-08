Il Chelsea piomba su Osimhen: contatti con l'entourage, offerta in arrivo

. Dopo aver trovare l’intesa per il passaggio di Romelu Lukaku in azzurro, con il belga pronto a riabbracciare Antonio Conte e atteso a Roma già oggi per le visite mediche e la firma sul contratto, i ‘Blues’ studiano l’operazione che potrebbe portarealla corte di Enzo Maresca. Negli ultimi giorni, in occasione del blitz del direttore sportivo dei partenopeiin Inghilterra, il Chelsea ha provato a capire lo stato dell’arte della situazione dell’attaccante nigeriano. Nella giornata di ieri sono arrivati ulteriori sviluppi con i primi contatti con l’entourage del calciatore, in attesa di capire se la società inglese vorrà formalizzare un’offerta ufficiale al Napoli. Intanto l’Al-Ahli resta alla finestra e continua a trattare con il calciatore per trovare l’intesa dopo aver già raggiunto l’accordo con il club partenopeo.Inizialmente il Chelsea aveva tentato un primo approccio provando a proporre un trasferimento a Stamford Bridge del centravanti nigeriano con la formula del prestito. Formula ritenuta inaccettabile da De Laurentiis, che ha rispedito al mittente l’offerta. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri, la dirigenza dei Blues ha contattato direttamente Roberto Calenda, agente di Osimhen, e il Napoli per comunicare l’intenzione di formulare nelle prossime ore un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo dell’ex Lille.Secondo quanto filtra dall’Inghilterra, la proposta del Chelsea potrebbe aggirarsi tra i 65 e i 70 milioni di euro. Un’offerta in linea con quanto già pervenuto sulla scrivania di Aurelio De Laurentiis, ovvero l’offerta dell’Al-Ahli.arrivata domenica scorsa.Non tramonta la pista Al-Ahli. Il club saudita ha già un accordo di massima con il Napoli e lavora per provare a convincere il calciatore. Dal canto suo, il nigeriano chiede un super stipendio e l’inserimento di una clausola rescissoria per valutare attentamente la proposta della società di Saudi Pro League. Il Chelsea resta la priorità, ma in caso di fumata nera con i Blues l’ipotesi Arabia Saudita potrebbe prendere quota.