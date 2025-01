Il Como perde con l'Atalanta, ma Fabregas esalta la squadra a fine gara: "Li abbiamo mangiati, continuiamo così" VIDEO

Ilnon riesce proprio a trovare continuità e, dopo la vittoria per 4-1 ottenuta contro l'Udinese torna a cadere in casa, questa volta contro l'Atalanta che soffre ma rimonta 2-1 il momentaneo vantaggio iniziale di Nico Paz. L'allenatore dei comaschi,ha difeso strenuamente i suoi ragazzi nelle intervista post-partita criticando anche arbitraggio e atteggiamento di Gasperini, ma a colpire è soprattutto il discorso fatto alla squadra subito dopo il 90esimo che la stessa società ha voluto postare sui social.

direttamente in campo poco dopo il triplice fischio, per elogiarli per quanto fatto vedere nell'arco dei novanta minuti. Il segnale è di quelli che vanno oltre il risultato - in questo caso una sconfitta sì, ma subita contro una big del campionato - e che, nella testa dello spagnolo, poterà risultati importanti in futuro."Se io sono allenatore è per momenti così.Continuate così che questo è solo l'inizio. Voglio vedere questa voglia di vincere per tutta la stagione. Testa alta e andiamo a salutare i tifosi".