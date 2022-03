Serhiy Krivtsov, difensore ucraino dello Shakhtar Donetsk, ha attaccato duramente i presidenti di Russia e Bielorussia Putin e Lukashenko tramite il proprio profilo Instagram, del quale vi riportiamo la traduzione:



“È molto difficile guardare ciò che sta accadendo nel nostro paese, è molto spaventoso svegliarsi non per i raggi del sole negli occhi, ma per il suono orribile delle bombe fuori dalla finestra. Ed è un peccato che tutto ciò stia accadendo nel 21° secolo. Ma che orgoglio guardare le azioni del nostro esercito, l’unità di un intero paese, il coraggio dei nostri ragazzi e le azioni premurose dei nostri comandanti. Non importa quello che qualcuno dice, possiamo fare tutto e la vittoria sarà nostra. Qualunque piano tu abbia in mente, piccolo bastardo e caz*o baffuto sappiate che tutto il mondo vi odia”.