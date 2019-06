Il Flamengo si muove per rinforzare la squadra a disposizione di Jorge Jesus e il vice presidente Marcos Braz conferma in conferenza stampa alcune trattative: "Tutti sanno che il primo obiettivo era Rafinha, i contatti si sono intensificati e va bene. Jemerson e Zapata (in scadenza con il Milan, ndr)? Trattiamo, non mentiamo: uno dei due arriverà. Filipe Luis? Stessa proposta fatta a Rafinha, abbiamo fissato una deadline".