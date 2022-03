Perché il Genoa segna poco? Semplice, perché i suoi tiratori non hanno una buona mira.



Con appena 23 reti messe a segno in 30 giornate di campionato, i rossoblù sono il secondo peggior attacco di Serie A. Peggio ha finora fatto soltanto la Salernitana, ferma a 22 esultanze ma con due gare in meno rispetto ai liguri. Va da sé che il Grifone risulta essere la squadra con la peggior media tra gol fatti e partite disputate.



Il motivo di questa scarsa prolificità è come detto da ricercarsi nella pessima precisione degli stoccatori genoani. Su 301 tiri complessivamente scagliati verso le porte avversarie (alla media pressoché perfetta di 10 tentativi ad incontro), solo 86 hanno inquadrato lo specchio. Meno di qualsiasi altra squadra in tutto il torneo in corso.



In pratica il Genoa centra i pali rivali solamente nel 28,5 percento dei casi, poco più di un tiro ogni quattro tentativi. Una percentuale bassissima che contribuisce a spiegare le difficoltà realizzative dei rossoblù.