In attesa di novità ufficiali sul futuro di Savio (destinato al Manchester City), Dovbyk e Miguel Gutierrez (accostati al Napoli), ilha ufficializzato la prima cessione: accordo con ilper, il capitano della stagione 2023/24 quando non era in campo Stuani, centrocampista che ha tenuto in mano il gioco della squadra di Michel.- Aleix, che è stato escluso all'ultimo dalla nazionale della Spagna che parteciperà agli Europei, è stato anche il primo giocatore del Girona ad essere chiamato dalla selezione iberica maggiore.