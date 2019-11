Liverpool, la squadra più forte del mondo eccola qua. Sì, la più forte oggi. Oggi più forte anche del Manchester City, oggi decisamente più forte di Barcellona e Real Madrid e più forte del Bayern Monaco e pure più forte del Paris Saint-Germain che dei grandissimi club è quello che oggi ha meno problemi. Liverpool più forte anche della Juventus. Juve che è sul podio delle prime tre, insieme City e appunto ai Reds.



Reds che stasera vestono in bianco a casa di quelli del Palace che sono in maglia che pare il Bologna. Reds che stasera devono sudare le dodici fatiche di Ercole, forse non proprio tutte e sette, per vincere anche questa. I primi dieci minuti si gioca a una porta sola, quella del Palace. Poi i padroni di casa si svegliano, mettono in campo tre azioni di fila, Zaha fa soffrire Alexander Arnold, di Ayew la prima vera occasione. Quindi Lovren che deve salvare su altro attacco del Palace. Partita fin qui insolitamente brutta per gli standard della Premier; comunque, fosse ai punti, il Crystal la starebbe vincendo. Tanto più che avrebbe quasi segnato, quasi... Fallo di Alexander su Zaha, punizione, testa di Towsend e Allison battuto. Ma Ayew ha spinto a terra Lovren, Var annulla. Poco Liverpool, più Palace che appunto il primo tempo lo vince ai punti.



E Palace che comincia il secondo tempo all'attacco. Un lampo senza tuono. Perché al minuto 3 Manè sbaglia davanti al portiere Guaita e un minuto dopo Guaita sbaglia davanti a Manè: palla calciata sporca, Guaita smanaccia sghembo, palo e poi altro palo e palla in rete, Liverpool in vantaggio. Adesso è Premier: quattro volte Palace in area Liverpool e quattro volte Liverpool in area Palace, a turno, a pendolo. E manca ancora mezz'ora. Trenta minuti che sono di un attacco di qua e uno di là quasi senza intervallo. Il Palace ci mette l'anima e ci mette Benteke che sfiora in rovesciata e Zaha finalmente la mette in rete per il pareggio al minuto 82. Pareggio meritato.



Ma dall'altra parte c'è la squadra oggi più forte del mondo e tre minuti dopo da un mischione esce la palla per Firmino che fa due a uno per il Liverpool. Per chi non avesse capito la serata, Zaha si mangia il pareggio pro Palace al minuto 92 e quindi così sia: Liverpool rivince. Liverpool di Klopp che è la squadra oggi più forte del mondo perché ha un centrale difensivo, Van Djik, che non solo blocca ogni avversario ma anche imposta e crea e vede gioco. E perché ha due esterni che sono dietro e davanti, davanti e dietro, sempre e ovunque. Perché ha un Fabinho in mezzo a tutto. Perché ha due artisti della palla, Mané e Firmino. Perché ha Salah (stasera non c'era). Perché ha Allison...



Ma non sono questi i soli perché della squadra più forte del mondo. Giocatori così ce li hanno anche altri grandi club. Il perché dei perché del primato sta nel fatto che il Liverpool ha rispetto ad ogni altro il miglior mix di velocità e precisione. Semplice: se sommi velocità e precisione di gioco del Liverpool e confronti il risultato con quello che somma velocità e precisione delle altre squadre, la cifra finale del Liverpool è oggi la più alta. Le squadre più forti del mondo oggi, quelle che come il Liverpool stasera col Palace vincono le partite che l'avversario non meritava di perdere. Ogni riferimento alla Juventus con l'Atalanta è voluto ed esplicito: è anche da queste partite che si giudica un... più forte del mondo.