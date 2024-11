Calciomercato/Getty

Il Marsiglia di De Zerbi si rialza con un brivido finale

Redazione CM

un' ora fa



Tre gol e tre punti per il Marsiglia, che espugna il campo del Lens. Tutte le reti arrivano nel secondo tempo. Al 49' Rongier sblocca il risultato a favore degli ospiti su assist di Maupay, che poi al 57' serve la palla per il raddoppio di Luis Henrique. All'80' Fulgini concretizza la reazione dei padroni di casa, che all'86' si vedono annullare il gol del possibile pareggio. All'89' Hojbjerg chiude i conti fissando il risultato sul definitivo 1-3.



La squadra allenata dall'italiano Roberto De Zerbi riscatta così la brutta sconfitta in casa per 3-1 contro l'Auxerre prima della sosta per le nazionali e consolida il terzo posto in classifica nella Ligue 1 francese con 23 punti in 12 giornate di campionato dietro a PSG (32) e Monaco (26), avversario dell'OM al Veledrome nel prossimo turno in calendario domenica 1 dicembre.