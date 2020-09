#MilanVicenza: ICYMI

Here are the highlights from today's friendly



Gli highlights del 5-1 di Milanello contro il Vicenza #WeTheReady #SempreMilan pic.twitter.com/dI5Nt5iTAQ — AC Milan (@acmilan) September 9, 2020

. Dopo il(4-2) e il(4-1), travolge il, neopromosso in, con tre gol nel primo tempo (doppietta die rete di Lorenzo) e due nella ripresa (e, proprio allo scadere, Luca). In mezzo anche la marcatura del biancorosso Simoneper il 5-1 finale.Non è stato il Milan vero (mancava, tra gli altri,) ma sufficientemente attendibile (Gigio Donnarumma; Calabria, Michelis, Duarte, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Daniel Maldini; Lorenzo Colombo) per dire che anche, contro gli irlandesi del, avversari il 17 settembre nel preliminare di Europa League (si gioca in gara unica),Il, schierato dacon un “guidoliniano”, con le linee ravvicinate e la capacità di compattarsi in mezzo, è una squadra difficile da affrontare. Non a caso, nella stagione scorsa, è stata la migliore difesa della serie C.Eppure il Milan, grazie ai ritmi alti e ad un provvidenziale aggiramento delle fasce, soprattutto quella sinistra, è riuscito a fare tre gol con relativa facilità in meno di mezz’ora. Molto bene, in questo senso,, realizzatore di due gol, ma ancheche hanno fornito assist precisi e puntuali.I tempi di gioco sono stato un altro elemento che ha caratterizzato la gara. Il Milan, ovviamente più dotato sul piano del palleggio, ha giocato ad un tocco, mandando fuori giri gli avversari.Così nel primo tempo hanno brillato solo i rossoneri, il cui bottino sarebbe potuto essere anche più pingue se, il portiere biancorosso, non avesse compiuto almeno un paio di interventi risolutivi.. Il primo ha dimostrato di essere altruista e, dunque, al servizio della squadra. Il secondo, pur non avendo toccato molti palloni, ha segnato un gol, da calcio d’angolo, ed è stato il primo a rendersi pericoloso in avvio di partita.In forma campionato, almeno per la frazione in cui sono rimasti in campo, sia, autentico ispiratore del gioco, che. Il quale, a destra, ha combinato bene conAmpio turnover nella ripresa con l’ingresso in campo, seppur in momenti diversi, di Antonio Donnarumma, Laxalt, Kalulu, Paquetà,, Pobega, Kessie, Roback, il giovane Luca Stanga.Le frequenze della gara si sono affievolite e il, che nei primi 45 minuti ha sofferto il pressing incessante del, non solo ha alzato il baricentro del gioco, ma anche la difesa. Squadra altrettanto compatta e meno passiva con, entrato nella ripresa, bravissimo ad articolare manovre sulla destra. Non a caso prima è arrivato il gol, su deviazione, di Guerra (assist di Barlocco, ispirato da Giacomelli) e poi una traversa diL’ex madridista ha faticato a entrare nel vivo del gioco, anche se il finale di partita è stato tutto suo. Prima per il quarto gol in combinazione con. Poi per aver propiziato, grazie ad una grande giocata, l’angolo dal quale è arrivato il quinto gol, realizzato, nel tempo di recupero da Stanga di testa.. Sabato si replica con ile probabilmente nelci sarà posto anche per, con la sua fiammante maglia numero 8. Il Milan è già pronto, con lui può solo migliorare.