. Perché il mercato si sta per chiudere, perché ilinsiste, perché domani sera si gioca laContro il. Alsi sta apprestando a vivere un momento importantissimo della sua carriera: può vincere il trofeo più importante del Sudamerica e riscrivere il proprio futuro. Un futuro che da verdepuò trasformarsi in rossonero. Non è semplice portarlo subito a Milano, visti i tempi stretti e una partita così importante da disputare, ma il pressing diè continuo.In questi giorni si è lavorato, tanto, per provare a far quadrare il tutto. Ripetiamo, è difficile portarlo subito alla corte di Pioli, ma i contatti tra le parti sono vivi, anche perché se non è adesso sarà a giugno, col Milan che crede fortemente nel terzino sinistro, classe '97, cresciuto nel Nacional Montevideo e al Palmeiras lo scorso gennaio, e per il quale si sta costruendo una corsia preferenziale per arrivare comunque prima di tutti. Perché Matias Vina è più di un vice Theo Hernandez.Titolare nell'Uruguay di Oscar Washington, titolarissimo neldel portoghese Abel Ferreira, tra i migliori terzini sinistri della, dove ha messo insieme 3 assist e 2 gol, compreso uno al, nello 0-3 rifilato alCresciuto tatticamente con l'ex Sporting Braga in panchina,con un mancino educato che spesso e volentieri aggira le difese avversarie, sia con cross alti che con palloni rasoterra.: rispetto al francese non va da 0 a 100 nell'immediato e non strappa come lui, ma sul lungo ha una velocità decisamente notevole, nonché un bel dribbling. E' elegante, più dell'ex Real. Insomma, è più di un semplice vice Theo. Il Milan lo sa. Per questo ci sta provando. Per ora o per l'estate.