Il Milan saluta l'obiettivo Scudetto a dicembre: la realtà dice Conference League, tutti gli errori dei rossoneri

Getty Images

La sfida del Gewiss Stadium termina con una squadra, l'Atalanta, in festa che sogna lo Scudetto e un'altra che si trova dinanzi all'ennesima stagione piena di dubbi e rimorsi, il Milan.. E il risultato del campo non può che diventare la sintesi di tutti questi fattori. Fonseca ha puntato il dito contro la direzione arbitrale di Federico La Penna con ragioni anche evidenti ma se il Diavolonon lo deve alla sconfitta contro la Dea bensì a una serie di errori macroscopici e in serie.

La delusione è grande in casa Milan e deve portare a un'analisi a 360 gradi sui motivi che hanno portato a una situazione così difficile da recuperare. Laai più è sembrata come un volersi affidare a unmettendo da parte l'ambizione ( con annessi costi e difficoltà di gestione) di puntare a un. Una volta scelto,nella sua prima fase conche aveva gradito particolarmente alcune dichiarazioni sull'operato sul mercato e, nello specifico, sul prossimo arrivo di Fofana. La campagna acquisti poi si apre a una valutazione più profonda perché se possiamo riscontrare da subito l'importanza e lo spessore tecnico e umano di Fofana e Morata qualche dubbio può essere sollevato suma soprattutto sull'assenza in rose di alternative di grande livello sia a centrocampo che in attacco. Dulcis in fundo, ma non come minori responsabilità, i giocatori: FIl Milan è settimo a dodici punti dall'Atalanta prima. Per Fonseca e i suoi ragazzi è arrivato il momento di mettere da parte il fioretto e impugnare la spada per aggrapparsi alla Champions League.Con una dirigenza che non può rimanere immobile sul mercato di gennaio: pochi acquisti sì ma che siano mirati a trovare delle alternative a Fofana, Theo Hernandez e, magari, Morata.