Il Milan stringe i tempi per Fodé Ballo-Touré. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, sono queste le ore decisive per chiudere positivamente la trattativa col Monaco per il laterale difensivo mancino classe '97, individuato come l'ideale alternativa a Theo Hernandez. In casa rossonera si respira un certo ottimismo sull'esito di un'operazione condotta sotto traccia e che ha avuto un'accelerazione nelle ultime ore, complici i movimenti dello stesso Monaco per regalarsi un nuovo terzino sinistro.



LA FORMULA - La formazione del Principato è infatti molto vicina ad assicurarsi Ismail Jakobs del Colonia, col quale è stata raggiunta un'intesa totale che porterà il calciatore a raggiungere Montecarlo nelle prossime ore. Il suo arrivo spiana letteralmente la strada al Milan, fiduciosa di poter concludere l'ingaggio di Ballo-Touré con la formula più gradita, quella del prestito con diritto di riscatto. In questi momenti, le due dirigenze sono al lavo per accordarsi sulla cifra del riscatto, che il Monaco vorrebbe fosse di 8 milioni di euro, mentre Maldini e Massara sono speranzosi di riuscire ad accordarsi per 6.