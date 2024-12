Il Mondiale per club con Inter e Juventus in esclusiva su DAZN: sarà visibile gratuitamente

DAZN x @fifaclubwrldcup #DAZN sarà il broadcaster ufficiale ed esclusivo a livello globale del Mondiale per Club @FIFAcom 2025™. Gli appassionati di calcio di tutto il mondo potranno godersi ogni singolo match live, gratis e in esclusiva su #DAZN. Si parte già giovedì 5… pic.twitter.com/MoKUbire8I — DAZN Italia (@DAZN_IT) December 4, 2024

DAZN signs landmark free-to-view deal with FIFA to exclusively broadcast FIFA Club World Cup 2025™ globally.

The agreement will see all 63 matches involving 32 of the best clubs worldwide, live-streamed, free to view on DAZN worldwide, with the possibility of sublicensing

– entrambe inserite in seconda fascia –Che, dopo aver raccolto una serie di sponsor ed investitori (ultimo dei quali Bank of America) che hanno concluso positivamente il lavoro del presidente della Fifa Gianni Infantino,Come annunciato dai profili social di DAZN – e poi certificato pure dalla Fifa –Nel comunicato, si precisa cheCom'è avvenuto anche nel nostro Paese in diverse circostanze (la prossima volta sarà per Lazio-Inter del 16 dicembre), sarà sufficiente registrarsi al portale di DAZN per avere l'accesso completo alla trasmissione delle partite. Nella sua nota, la Fifa specifica anche che da parte di DAZN esiste la possibilità di cedere in sublicenza i diritti sulle gare a canali in chiaro.Gli altri impianti nelle quali verranno disputati i match del torneo saranno il Rose Bowl di Pasadena, il Geodis Park di Nashville, il Bank of America di Charlotte, il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, il Lumen Field di Seattle, il Lincoln Financial Field di Philadelphia, il TQL Stadium di Cincinnati, l'Audi Field di Washington, l'Inter&Co Stadium e il Camping World Stadium di Orlando.