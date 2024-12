Il Napoli accelera per Dorgu: può prenderlo subito, il piano

Ilcontinua a correre, in campo e sul mercato. Con il successo di Torino la formazione azzurra ha consolidato la vetta della classifica in Serie A, ma nel frattempo Antonio Conte e la dirigenza portano avanti la programmazione per il futuro e le idee sono chiarissime in vista della prossima estate: bisogna aggiungere un big per reparto per poter costruire una rosa da Champions League, ma anche individuare giovani pronti a fare il grande salto e a crescere nel nuovo ciclo.E sulle corsie esterne difensive, il grande obiettivo è già stato scelto: è pronto l'assalto aper battere la concorrenza.

- Il danese classe 2004 sta brillando e si sta confermando come il gioiello più brillante in vetrina a. Già la scorsa estate, dopo la prima stagione in Serie A, erano arrivati primi interessamenti importanti dalla Premier League (), l'avvio di questa annata non ha fatto altro che alimentare l'interesse nei confronti dell'ex Nordsjaelland. Ora a volere Dorgu sonoall'estero, mentre in Italia lae ilmonitorano il 20enne danese. Tanta concorrenza, motivo per cui il Napoli vuole provare ad accelerare.

- Il Lecce parte da una valutazione altissima, forte di un contratto fino al: in estateaveva chiesto non meno diper intavolare una trattativa, cifra che aveva frenato l'entusiasmo delle pretendenti.- Il Napoli però è convinto, il giovane danese mette d'accordo tutti da Conte a Manna fino a De Laurentiis. E ora c'è il piano per accelerare e provare a chiudere a gennaio. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis è pronto ad offrireper archiviare subito la pratica,. Così facendo il Napoli eviterebbe aste e farebbe capire al ragazzo la sua importanza per il futuro senza privarlo di spazio da qui a giugno. Il Napoli ci crede e Dorgu è lusingato dall'interesse del club azzurro e di Conte, resta solo da convincere il Lecce.

