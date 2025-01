Il Napoli è da Scudetto anche senza Kvaratskhelia: Conte vale più anche del suo sostituto

(in attesa del famoso recupero dell'Inter contro la Fiorentina). Superato lo scoglio Atalanta con una prestazione da squadra forte e consapevole,E che avrà già da oggi un Kolo Muani nuovo di zecca, determinato a togliersi di dosso la polvere accumulata negli ultimi mesi parigini e a raccogliere l'occasione che Thiago Motta gli concede di essere molto di più di un semplice vice Vlahovic.Certo,per contendere il tricolore all'Inter campione in carica. Le ultime partite dello scorso dicembre e questa prima parte del mese di gennaio stanno confermando cheBasti pensare al numero di infortunati in casa Napoli e quelli tra le fila della squadra di Simone Inzaghi.che da giocatore di grandi qualità tecniche e con l'amore per la giocata ad effetto ha aggiunto recentemente una praticità ed una concretezza che si sposano alla perfezione con l'idea di calcio del suo allenatore. Facendo dimenticare completamente la rinuncia forzata per 70 milioni di euro ad un giocatore centrale come lo è statofino a poche settimane fa.(contro il Milan)L'ultimo innesto di mercato del Paris Saint-Germain – più che centrale nella cavalcata Scudetto targata Spalletti - rimaneUn giocatore assolutamente sostituibile nello scacchiere del Napoli di oggi e che Manna ha tutta l'intenzione di rimpiazzare con un giocatore di livello, come da indicazione dell'allenatore azzurro, che non vuole comprare tanto per comprare. Ma laddove non ci riuscisse, questa squadra avrebbe ugualmente tutte le carte in regola - e parecchi giocatori offensivi in organico invidiati da molti, come Simeone e Raspadori - per giocarsi le sue carte fino in fondo perché il vero imprescindibile, l'autentico fuoriclasse del Napoli ha un nome ed un cognome: Antonio Conte.