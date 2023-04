e non serviva il successo risicato (0-1) di ieri sera per confermarlo. Tuttavia, nonostante la partita sia stata fatta dagli uomini di Spalletti,. E’ vero che la Juventus si è prevalentemente difesa, ma, rispetto al Napoli, ha giocato con un bel po’ di riserve:dietro a Milik in attacco,in difesa al posto di Bremer (che non ha ancora resuperato),per Fagioli.Sinceramente pensavo che finisse con un’altra goleada a favore del Napoli, invece,. Non con pieno merito, ma con il solito opportunismo: in ripartenza (lancio lungo) e con il Napoli sbilanciato in avanti., che ha avviato l’azione conclusa da Di Maria,(in Inghilterra non avrebbero né fischiato, come ha fatto Fabbri, né corretto, come si è lasciato convincere a correggere l’arbitro), ma il nodo non è il gol non dato, quanto piuttosto(ripeto con discreto turnover): molto bassa, ruvida nei contrasti (commette falli che diventano ammonizioni o punizioni pericolose), prevedibile nelle ripartenze, ingenua quando attacca con cinque uomini (non è nelle sue corde e, spesso, come ieri, becca il gol).Per quel che conta la Juventus resta terza (come minimo ci sarà un’altra penalizzazione, anche se minore, per le plusvalenze), a due punti dalla Lazio (seconda), ma a tiro della Roma (quarta). Allegri fa bene a non prendersela con l’arbitro (gli ha fatto i complimenti) perché anche lui sa che(andata 1-1), la squadra che ne ha vinte di più. Essere battuti dal Napoli capolista (il prossimo fine settimana potrebbe essere campione d’Italia matematicamente) era un’evenienza contemplata, anche se subire gol in pieno recupero (Raspadori, 92.50”) non piace a nessuno.. Non certo nel primo tempo (di rara bruttezza per entrambe le squadre), ma nel secondo sì: aveva colpito un palo esterno con, creato qualche occasione per, spinto la Juve nella propria metacampo e, a volte, ia margini dell’area. Certo, il ritmo è stato blando e solo una prodezza (tanti tiri da lontano per esempio) avrebbe potuto sbloccare la gara. Molti temevano che il Napoli patisse la frustrazione per l’eliminazione patita con il Milan. Certo, brillante non è stato, ma l’attenzione è sempre stata desta. L’avversario ha contribuito a solleticare l’orgoglio e a non abbassare mai la guardia. La Juve ha cominciato con il 3-5-2 e ha finito con il 4-3-3 passando dal 3-4-3. Segno che Allegri avrebbe voluto vincerla. Gli sarebbe servito per il morale (anche non prendere gol sarebbe stato positivo), proprio perchéE ogni partita che passa diventa più difficile.