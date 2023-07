Sono parole d'amore nei confronti di Napoli e dei napoletani quelle di Victor Osimhen a Soccernet.ng: "Per me non esiste posto migliore in cui stare, non vedo l'ora inizi la nuova stagione". Dalle parole, però, bisogna passare ai fatti. Che in questo momento vedono legato il centravanti nigeriano al club azzurro fino a giugno 2025. C'è tempo, o forse no. Bisogna cercare di arrivare a una soluzione quanto prima perché l'interesse, i sondaggi dall'estero arrivano, eccome. In particolare dal PSG che sarebbe pronto a offrire quasi 110 milioni per portare via Osimhen da Napoli, ma De Laurentiis oggi non è disposto a scendere sotto i 150 per accettare quella famosa offerta irrinunciabile.



RINNOVO E CLAUSOLA - Si cerca di blindare Osimhen, si prova a costruire assieme a lui le basi per il Napoli che verrà. Il Napoli di Garcia. Nel primo incontro tra De Laurentiis e l'agente, Roberto Calenda, i toni erano distesi però i 6 milioni a stagione proposti per il rinnovo (attualmente ne guadagna 4,5 a stagione) non sono bastati. Nuovo meeting in vista, in cui si potrebbe determinare la permanenza di Osimhen con tanto di ritocco dell'ingaggio fino a 7 milioni, cifra record offerta da De Laurentiis. Con tanto di inserimento di una clausola rescissoria che non sarebbe inferiore ai 100 milioni di euro a partire dall'estate del 2024. L'intento è proseguire insieme quantomeno per la prossima stagione e difendere insieme il titolo di campioni d'Italia.