Il Napoli sprofonda davanti a Spalletti: contestazione, fischi e lacrime al Maradona

Altra delusione, altro risultato negativo in una partita più che abbordabile. Eppure la squadra di Calzona aveva iniziato bene, con il vantaggio di Politano, con l'intensità giusta. Alla fine, però, è solo 2-2 al triplice fischio contro il Frosinone.- Se l'obiettivo Champions era diventato molto complicato nelle ultime settimane, oggi scivola via sempre più., anche per un discorso di voler portare a casa il risultato a tutti i costi. Ed è questo che criticano soprattutto i tifosi, l'atteggiamento della squadra. È apparso uno striscione dalla Curva B nel prepartita che criticava proprio la mancanza di continuità e l'involuzione evidente degli azzurri:- Quel tempo a cui fanno riferimento è di Spalletti. Sembra passata un'eternità, ma sono trascorsi appena undici mesi e mezzo dall'ultima volta. E oggiche ha seguito da vicino il match. Un po' da ct della Nazionale e un po' da ex allenatore del Napoli.- Tempo di emozioni, belle e brutte che siano. Perché se da un lato si ringrazia e si gioisce per la presenza di una figura che restituisce ricordi meravigliosi come quella di Spalletti, allo stesso tempo cresce lo sconforto per quanto visto in campo.Sei gare alla fine, la zona Champions sta diventando un miraggio e i tifosi del Napoli sono stanchi di dover sostenere una squadra sempre più spenta.