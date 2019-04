. Perché la pianificazione estiva di Aurelio de Laurentiis con Carlo Ancelotti punterà su una necessaria e profonda rifondazione in mediana, il francese della Fiorentina è un pallino da tempo e. Ma il traguardo si avvicina e ormai il sorpasso del Napoli sulle concorrenti che vi avevamo raccontato è confermato;, il francese è totalmente convinto e ha dato il suo ok a procedere nella trattativa con il Napoli, una strada segnata. Ma cosa manca per chiudere?- Il ds azzurro Cristiano Giuntoli aspetta unper arrivare a un accordo definitivo sul prezzo che ancora non è stato trovato: i Della Valle partono da una valutazione di 30 milioni, il Napoli si è spinto attorno ai 20 milioni totali ma c'è una distanza da limare. Possono aiutare bonus o eventuali contropartite (al momento però escluse dalla trattativa), per questo è previsto un nuovo faccia a faccia per venirsi incontro:. Strategia delle due parti in corso, di certo il francese ha già espresso la sua preferenza e i rapporti ottimi tra le società potranno fare il resto. Veretout si avvicina, aspettando le ultime tappe di una corsa avviatissima, destinazione Napoli.