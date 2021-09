i: il Brescia era sotto 2-0 fino al 44esimo del primo tempo. Poi, la rimonta, con la vittoria delle Rondinelle per 3-2. C'è tanto di Superpippo nel Brescia secondo in classifica, che non ha ancora conosciuto la parola sconfitta.: in Serie B è un top. Gol al Como dopo la tripletta al Cittadella, per poco non sbanca il Sinigaglia col Benevento in 10, sfiorando un grande gol sul finale di partita. Aspettava la A. Forse la meritava.: l'allenatore del Cosenza, che l'anno scorso ha condotto l'Albinoleffe a un passo dalla Serie B, ha messo su una squadra fastidiosa per tutti. E dopo la vittoria col Como, ecco il bis nel derby col Crotone. Costruita negli ultimi giorni di campionato, la squadra calabrese è già a quota 10 punti.: un gol da urlo, quello del terzino della Ternana. Che regala la vittoria alle Fere, la seconda consecutiva, piegando la Spal dopo aver fatto male anche al Parma.: solito gol, il quinto in 6 partite, ma non una prestazione monstre come ci aveva abituato. Se segna anche in partite difficili, però, l'aria del predestinato si respira a pieni polmoni.: potenziale da urlo, ma non ancora espresso appieno. La squadra si farà, ma urge vincere: la vittoria manca da 3 partite.: Matteo Di Gennaro regala il gol del vantaggio al Perugia. E i gol subiti, in 6 partite, sono 16. Almeno i gol realizzati sono 8...: già, perché i Ramarri hanno preso 15 gol, uno in meno dei grigi, ma ne hanno segnati solamente 2.: 0 vittorie, un Modesto già a rischio, la sconfitta nel derby. Inizio difficile.: male con Di Carlo, la squadra ora di Brocchi perde 1-0 in casa contro la Cremonese. E i punti restano quelli: 0.