Andrzej Bolisega, il primo allenatore dell'attaccante Krzysztof Piatek ai tempi del Lechia Dzierzoniów, ha parlato del trasferimento del polacco al Milan: "Mi appello pubblicamente alla Fifa per chiedere di modificare le disposizioni attuali. Il 5% della somma di trasferimento dovrebbe essere applicata per ogni trasferimento. Invito tutte le squadre di calcio a mobilitarsi e conto sul supporto del presidente della Federcalcio polacca, Zbigniew Boniek. Non è giusto che il club che ha allenato per 7 anni Piatek non possa beneficiare del suo trasferimento dal Genoa al Milan".