Il retroscena: così Saputo ha bloccato tutti i tentativi di giocare Bologna-Milan

Come riporta Il Corriere dello Sport, dietro alla decisione finale di confermare il rinvio a data da destinarsi di Bologna-Milan a causa delle difficoltà organizzative date dall'alluvione c'è stata anche una telefonata del presidente rossoblù, Joey Saputo, che ha fatto sapere all'ad Claudio Fenucci, impegnato nelle trattative, che per rispetto nei confronti della sofferenza della città a causa delle alluvioni la squadra non sarebbe andata a giocare in nessun altro stadio. Anche a costo di rischiare la sconfitta a tavolino.



Era infatti emersa l'ipotesi di spostare il match altrove, disputandolo a porte chiuse a Verona, Como oppure anche a Empoli, ma secondo il quotidiano la presa di posizione del numero uno del club rossoblù ha fatto la differenza. A quel punto, dopo la decisione del sindaco Lepore di chiudere lo stadio, è stato inevitabile per la Lega Serie A rinviare la partita a data da destinarsi, non essendovi altre soluzioni praticabile per disputarla.