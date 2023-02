L'ex difensore di Torino e Roma Leandrosi è raccontato a Cronache di Spogliatoio: ecco un passaggio delle sue dichiarazioni.«Leandro, senti ho bisogno che torni ad essere il migliore difensore della Serie A. Come devo fare?», gli dice Spalletti, appena tornato alla Roma nel 2016. E lui: «Mister, ho bisogno di giocare. Prima ne facevo 35 su 38, ora al massimo 3-4». Arrivava da un brutto stop due anni prima, a causa di un tumore al cervello. «Non ci sono problemi, ti metto in campo. Sei pronto già per il Verona?», «Sì, però ho bisogno di un po’ di partite. Devo ritrovare il ritmo». «Tranquillo, ci penso io».Castán fa l’esordio ufficiale nella nuova Roma di Spalletti contro l’Hellas Verona. La prestazione è un disastro: «Giocai malissimo, ma veramente. Forse la partita peggiore della mia carriera. Pareggiamo 1-1 e procuro un rigore. Il giorno dopo, Spalletti mi richiama nel suo ufficio. Entro, era lì al pc. Neanche mi siedo e mi fa:. Poi il Torino in prestito, da Mihajlovic: "Ho scelto di trasferirmi solo per un motivo. Dimostrare a Spalletti una cosa: ‘Hai sbagliato’"."Al Toro i primi 6 mesi furono bellissimi. Mihajlović spingeva anche per comprarmi a titolo definitivo.. Sentivo davvero di poter tornare al mio livello. Poi tornarono i guai fisici: avevo continui problemi alla gamba. Avevo voglia di spaccare il mondo, ma il mio corpo non rispondeva».