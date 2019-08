Con la trattativa per Mohamed Fares della Spal che sembra destinata ad arenarsi, il Torino è tornato a guardarsi intorno alla ricerca di un terzino sinistro. Tra i giocatori seguiti dal direttore sportivo granata Massimo Bava c'è sempre Federico Dimarco, che è in uscita dall'Inter.



Dimarco non è una priorità per il Torino ma viste le difficoltà nell'arrivare ad altri obiettivi di mercato, la società granata alla fine potrebbe decidere proprio di puntare sul giocatore che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Parma.