L'avventura di Lorenzo Insigne con il Toronto Fc non è ancora iniziata ma i canadesi stanno già preparando la presentazione in grande stile dell'ex Napoli. Il debutto dovrebbe essere il 9 luglio contro San Jose. Intanto secondo Fox Soccer, il club ha deciso di rifare il look del BMO Field, lo stadio di Toronto che sarà rinnovato e passerà a una capienza di 45,736 spettatori.