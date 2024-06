Il Venezia torna in Serie A! La cura e i record di Vanoli e Pohjanpalo: un progetto made in USA

Getty Images

Dopo che la sconfitta contro lo Spezia, unita al pareggio casalingo del Como contro il Cosenza, aveva privato i lagunari del ritorno nel massimo campionato italiano dopo solo due anni di purgatorio vissuti in cadetteria, a seguito della retrocessione registrata al termine dell’annata ‘21/’22, ecco che la strada seguita ai playoff ha permesso agli arancioneroverdi di tornare in massima serie.

. Il tecnico, approdato in Laguna dopo l'esperienza vissuta in Russia al timone dello Spartak Mosca, in un'intervista a Cronache di Spogliatoio, ha svelato il segreto della rinascita del club veneto: "Il mio orgoglio qui a Venezia è stato far crescere questi ragazzi. Sono arrivato che eravamo penultimi e gli ho detto: 'Peggio di così non possiamo, andate e divertitevi'.Questo è il nostro prossimo passaggio che stiamo facendo attraverso le fatiche".

, condite da un mix 'esotico' che da incognita si è rivelato il cocktail per trascinare il Venezia al terzo posto in classifica. A condurre i lagunari tra le acque di un campionato storico è il 'vichingo' Pohjanpalo, che ai 19 goal dello scorso anno ne ha affiancati i 23 di quest’annata tra tutte le competizioni, con i quali è diventato il recordman di gol in una singola annata con questa divisa. Il suo sogno personale è stato raggiunto: desiderava con tutto se stesso riportare questa piazza in A. Ed è proprio quel campionato che ora potrà finalmente disputare, anche se chissà con quale maglia (Parma e Lazio hanno avviato i primi contatti).

Il Venezia si è dimostrato solido, frizzante, intraprendente, cinico quando serviva, frutto dell’immenso lavoro da parte di tutto lo staff tecnico e da parte di tutto il comparto dirigenziale che hanno permesso alla società veneta di tornare nel calcio italiano che conta., ritrovandosi nelle acque più calde della graduatoria. Arriva Vanoli e la musica cambia, portando a un 8° posto che è valso i playoff., che nel 2001 in B arrivò a 69 finendo quarto, e Novellino che nel 1998 si fermò a 64 (ma chiuse al secondo posto),

, con la squadra di Vanoli che, complice il posizionamento in classifica nella stagione regolare, ha goduto del ritorno delle sfide in casa. La carica del pubblico veneto ha lanciato i lagunari alla vittoria in semifinale per 2-1 sul Palermo, un successo ottenuto dopo lo 0-1 inflitto al Barbera. Il primo atto della finale ha visto il Venezia pareggiare per 0-0, prima di vincere questa sera per 1-0,

Ma ora c’è un futuro da sistemare: serve risolvere il rebus societario. In sintesi,(a giugno, al di là della categoria, il Venezia rischia di non avere i conti in ordine per potersi iscrivere). Diventa fondamentale risolvere questo aspetto per garantire alla squadra la sicurezza necessaria, anche se finora non è mai mancata: gli stipendi sono stati sempre pagati regolarmente, mettendo così al riparo la società da possibili penalizzazioni nel corso del campionato.. Senza Vanoli (e forse Pohjanpalo) servirà agire intelligentemente sul mercato.