Andrè, centrocampista portoghese classe 1993 del Barcellona, lascerà i blaugrana in questa sessione di calciomercato. Secondo Sport, il giocatore è nel mirino di Juventus ed Arsenal, che, per strapparlo agli iberici, dovrebbero mettere sul piatto 18 milioni di euro più bonus. Si tratta, quindi, di una cifra non elevatissima per un giocatore che cerca il rilancio dopo un'esperienza non esaltante a Barcellona.