Ha del paradossale quanto accaduto al Picco nella sfida tra Spezia e Inter: l'attaccante locale Mbala Nzola, entrato al 60' al posto di Manaj, è stato costretto a uscire dal campo per togliersi un orecchino e poi riprendere a giocare, come da regolamento.



ASSURDO - Il problema è che l'operazione stava richiedendo molto più tempo del ragionevole, e così Thiago Motta, spazientito, ha deciso di inserire Antiste al suo posto. Nove minuti, dunque, il tempo di gioco concesso a Nzola, che decisamente non inserirà Spezia-Inter tra le gare da ricordare,