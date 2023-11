Ultimo giorno di riposo, poi testa alla Fiorentina. Il Milan si ritroverà domani a Milanello per preparare i prossimi match e per Pioli sarà l'occasione per fare il punto sugli infortunati. Contro i viola, sabato 25 novembre alle 20.45,, per il quale oggi si conoscerà la durata della squalifica,, che nella sfida con il Lecce ha rimediato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, tutti gli altri verranno valutati.Occhi puntati soprattutto su Loftus-Cheek. L'inglese non è sceso in campo al Via del Mare perché, come ammesso da Pioli nel pre partita, "non ha recuperato dalle fatiche contro il Paris Saint-Germain". Cl'ha lasciato fuori per evitare di perderlo per un lungo periodo. Quest'anno ha già guardato dalla tribuna cinque partite per una distrazione di grado lieve alla regione pubo-adduttoria.L'americano, uscito malconcio dal match contro i parigini,per il quale evidentemente l'affaticamento muscolare è stato più grave del previsto: il danese ha saltato i match di campionato contro Napoli, Udinese e Lecce, più quello di Champions League contro Mbappé e compagni.Da valutare anche il capitano Calabria, uscito all'intervallo del match col Lecce. L'edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro l'ha obbligato a rinunciare agli impegni con la Nazionale (venerdì contro la Macedonia del Nord, lunedì contro l'Ucraina), Pioli conta di recuperarlo per la Fiorentina.