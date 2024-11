Infortunio Calhanoglu, le parole di Montella

Getty Images

Inter in ansia per le condizioni di, che nella nella partita di Nations League tra Turchia e Galles è stato sostituito alla fine del primo tempo a causa di un infortunio. O meglio: l'idea era quella di toglierlo in tempo prima di rischiare che si infortunasse, da capire se ci si è riusciti. Il giocatore ha spiegato di aver sentito fastidio all'adduttore della coscia sinistra, per il riacutizzarsi dell'infortunio che l'aveva già costretto a saltare alcune partite con l'Inter, così il ct Montella ha preferito toglierlo per precauzione.

- Nel post partita, l'allenatore italiano ha commentato così la sostituzione di Calhanoglu e le condizioni del centrocampista dell'Inter: "Non è mai facile rinunciare a un calciatore come lui che sposta gli equilibri,. La Turchia scenderà in campo martedì 18 alle 20.45 contro il Montenegro per la seconda gara di Nations League durante questa sosta, prima della partita Calhanoglu si sottoporrà a una risonanza magnetica per capire se sarà a disposizione.

- L'Inter attende notizie e monitora a distanza la situazione legata alle condizioni del suo centrocampista.nell'anticipo di sabato 23 novembre alle 15. Se il turco dovesse essere indisponibile, potrebbe tornare in campo nella sfida di Champions League a San Siro contro il Lipia, in programma martedì 26 novembre alle 21.