Infortunio Gatti, cosa filtra per Juventus-Napoli

Dopo la vittoria al debutto stagionale in Champions League contro il Psv: all'Allianz Stadium arriverà il Napoli dell'ex Antonio Conte, che arriva da tre vittorie consecutive e affronterà una Juve che finora non ha mai perso (tre vittorie e due pareggi).- Nell'allenamento di oggi sono state monitorate le condizioni di Federico Gatti, che ha svolto un lavoro di scarico in vista del big match contro gli azzurri.. Il giocatore verrà valutato giorno per giorno per capire se sarà a disposizione di Thiago Motta per la sfida di sabato pomeriggio. L'allenatore non vuole rischiarlo se non sarà al 100%, lo manderà in campo solo se in condizione e da oggi diventerà un osservato speciale dello staff medico.

- Nelle prime quattro partite di campionato più la prima di Champions Gatti è sempre partito titolare nella nuova Juventus di Thiago Motta,. Nel nuovo ciclo bianconero è diventato un punto di riferimento per i nuovi e per i giovani, un uomo-spogliatoio che con la sua grinta e determinazione sta guidando la squadra.