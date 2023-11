Brutto infortunio per Gavi, centrocampista del Barcellona, che durante Spagna-Geogia, match valido per le qualificazioni a Euro 2024, giocato al Nuevo José Zorrilla di Valladolid, ha subito un duro contrasto con Lochoshvili al 21', lamentando subito un grave problema al ginocchio destro.



ROTTURA DEL LEGAMENTO - Dapprima il classe 2004 ha continuato a giocare, poi si è fatto male nuovamente allo stesso ginocchio nel tentativo di controllare un pallone, prima di essere sostituito: Gavi ha lasciato il campo in lacrime e vistosamente dolorante, la Federcalcio spagnola ha confermato la gravità dell'infortunio per cui saranno necessari gli accertamenti del caso nelle prossime 24 ore. Secondo AS si tratta di rottura del legamento crociato del ginocchio destro, il compagno Ferran Torres gli ha dedicato la rete della vittoria.