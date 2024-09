Infortunio Mandragora, le condizioni dopo Fiorentina-Lazio

Getty Images

Prima vittoria stagionale per la Fioretina, che. Debutto positivo per l'ex attaccante del Genoa, entrato all'inizio del secondo tempo e decisivo con due rigori per il successo della squadra di Palladino: tre minuti dopo il suo ingresso in campo ha pareggiato il vantaggio di Gila, al 90' è andato sul dischetto realizzando il penalty della vittoria.- Non è stata una gran giocarnata per Rolando Mandragora: partito titolare nel centrocampo viola vicino a Cataldi,. Al suo posto è entrato Kouamé per una Fioretina più offensiva e in cerca della vittoria, Mandragora effettuerà dei controlli specifici nei prossimi giorni ma probabilmente si tratta di un problema muscolare.

- Da inizio stagione Mandragora è sempre stato in campo, da titolare o subentrato:; il centrocampista viola è entrato a partita in corso solo in due occasioni da inizio stagione, nella gara di ritorno contro gli ungheresi e nello 0-0 casalingo contro il Venezia.