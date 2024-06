Getty

Infortunio Mbappé, come sta la stella della Francia in vista di Euro 2024

58 minuti fa



Non sono ancora scattati gli allarmi in casa Francia ma per i Bleus sono ore di apprensione. Il loro giocatore più forte, Kylian Mbappé, si è fermato per un piccolo problema fisico e non sarà a disposizione del ct Didier Deschamps per l’amichevole con il Canada.



OUT - Il prossimo giocatore del Real Madrid aveva già saltato due allenamenti per mal di schiena, prima di giocare contro il Lussemburgo. A tale problema si è però aggiunta una contusione al ginocchio che ha fatto optare l'ex Psg per la scelta di risparmiarsi in vista delle prime gare degli Europei. La Francia è nel gruppo con Olanda, Austria e Polonia.