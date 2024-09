Infortunio Saul Coco, cosa filtra per Verona-Torino

Getty Images

In vista della prossima partita di campionato contro il Verona, il Torino sta monitorando le condizioni dial centro della difesa. Il giocatore equatoguineano è in dubbio per la quinta giornata di campionato in programma venerdì 20 settembre alle 20.45, è stato costretto a fermarsi per un sovraccarico muscolare al bicipite femorale sinistro e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.- Vanoli rischia di essere in emergenza in difesa in vista della prossima partita: oltre a Coco, potrebbe perdere anche Vojvoda sostituito al 20' da Walukiewicz a causa di un infortunio. Con Schuurs ancora ai box,: se non dovessero recuperare, dovrebbero giocare Maripan al centro al posto di Coco e Walukiewicz sul centro-destra per sostituire Vojvoda. Confermato Masina braccetto sinistro.

- Arrivato in estate dal Las Palmas, Coco è diventato una certezza nelle prime partite del Torino, un punto di riferimento.in maglia granata contro il Venezia, sfruttando un calcio di un compagno. Quattro partite da titolare e mai sostituito, in attesa di capire se sarà in campo contro il Verona.