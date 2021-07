Jack Grealish, centrocampista offensivo dell'Inghilterra, risponde alle accuse di Roy Keane, che lo ha bacchettato in quanto non ha calciato il rigore in finale contro l'Italia: "Io ho detto che volevo batterlo. Il tecnico ha preso tante decisioni giuste durante il torneo e l'ha fatto anche stavolta. Ma non voglio che la gente dica che non volevo calciare il rigore perché io ho detto di voler tirare".