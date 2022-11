Darren Bent, ex attaccante di Tottenham ed Aston Villa tra le altre, intervistato da TalkSport, ha parlato del futuro di Southgate sulla panchina della nazionale inglese: “Al di là di ciò che succederà, se Southgate riporterà la Coppa a casa, lascerà la nazionale da vincente. Se così non sarà, questo è il suo terzo grande torneo internazionale e abbandonare l’incarico a testa alta. Ha fatto molto bene durante gli ultimi Mondiali, arrivando sino alle semifinali, è arrivato in finale agli Europei ma, evidentemente, doveva andare a finire così. Non riesco a vederlo nuovamente sulla panchina dei Tre Leoni. Cosa dovrebbe fare ancora?”



E quindi chi sarà il prossimo commissario tecnico? Bent ha suggerito il nome di un top allenatore: “Ho sentito che la Federazione preferirebbe un manager inglese. Ma, se è il migliore là fuori, perché non dare l’incarico a Pochettino? É stato esonerato dopo l’ultima partita della scorsa stagione e ci sono molte panchine che ha rifiutato. Parlo di Chelsea e Manchester United. C’erano quasi, i rumors sui Red Devils sembravano arrivare ad un lieto fine ma così non è stato. Il Chelsea ha poi scelto Potter. Sarebbe la soluzione migliore”.