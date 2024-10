Iniesta, è ufficiale il ritiro: "Queste sono le lacrime di un bambino che ce l'ha fatta"

Getty Images

In un’emozionante conferenza stampa tenutasi nella "sua" Barcellona e al cospetto di diversi compagni di tante battaglie - da Pep Guardiola a Xavi - Andrés Iniesta ha annunciato ufficialmente l’addio al calcio giocato, già anticipato nella giornata del 7 ottobre con un video attraverso i suoi canali social.

LACRIME DI ORGOGLIO - “Non sono lacrime di tristezza, sono lacrime di quel ragazzo di Fuentealbilla che sognava di diventare calciatore e ce l'ha fatta, ce l'abbiamo fatta. Dopo tanto lavoro e sacrificio e senza mai arrendermi. Questi valori sono stati essenziali nella mia vita ed è per questo che oggi mi sento molto orgoglioso di tutto questo viaggio. Ho realizzato il sogno di diventare un calciatore professionista, era quello che desideravo di più" ha concluso il classe ’84, che in carriera ha vinto, tra le altre cose, 4 Champions League. - “, ce l'abbiamo fatta. Dopo tanto lavoro e sacrificio e senza mai arrendermi. Questi valori sono stati essenziali nella mia vita ed è per questo che oggi mi sento molto orgoglioso di tutto questo viaggio.



L'OMAGGIO DI MESSI - Sul ritiro del campione spagnolo, autore del gol che nel 2010 ha consegnato alla Spagna il suo primo titolo mondiale, si è espresso anche l’ex compagno di squadra Leo Messi, che lo ha voluto omaggiare con una storia Instagram : “Uno dei compagni più magici e uno di quelli con cui mi è piaciuto di più giocare. Mancherai al pallone e mancherai a tutti noi. Ti auguro tutto il meglio, sei un giocatore fenomenale”.

- "Volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato oggi e tutti coloro che non sono potuti venire in questa giornata speciale. Mi permetterete di emozionarmi oggi, non avrei mai pensato.” ha detto la bandiera blaugrana, che ha chiuso la carriera negli Emirati Arabi, con l’Emirates Club.