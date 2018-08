Daniele Pinna, agente e intermediario della trattativa tra Valencia e Siviglia per Simone Zaza, ha parlato a Fox Sports del futuro dell'attaccante italiano: "Io mi sto occupando della trattativa tra Valencia e Siviglia, ma certamente l'interesse del Torino è concreto. Possibile che i granata stiano temporeggiando in vista di una cessione di Belotti al Napoli, così da liberarsi dell'ingaggio più importante della rosa. A quel punto il Toro potrebbe avvicinarsi alla richiesta economica del giocatore, sui 2.7 milioni di euro netti a stagione. Ma ripeto, lavorando in particolare con club esteri, e soprattutto seguendo in prima persona le vicende tra queste due società spagnole, sulla situazione legata al rientro di Simone in Italia non posso sbilanciarmi troppo".