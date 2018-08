Davide Lippi, agente tra gli altri di Matteo Politano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro del suo assistito e del possibile affare Modric-Inter.



SU MODRIC - "Non è un'operazione semplice, c'è una possibilità che arrivi all'Inter ma dipende soprattutto dalla volontà del giocatore. Non è semplice anche perché il Real Madrid ha già perso Cristiano Ronaldo e non vorrà perdere un altro elemento importante. Julen Lopetegui ha detto che per lui è insostituibile, però lo sarebbe per qualunque allenatore".



SU POLITANO - "Sta facendo il suo programma; ieri col Lione ha fatto una buona partita, sono contento. Vuole confermarsi come giocatore di grande livello, sono sicuro che farà una buona stagione".