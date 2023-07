Facundo Colidio lascerà presto l'Inter e diventerà un nuovo calciatore del River Plate, come riportato dal quotidiano argentino Olé. Quasi sei anni dopo l'acquisto dal Boca Juniors, dunque, il centravanti argentino rientrerà in patria. Già nell'ultima stagione aveva giocatore in Argentina col Tigre. Affare fatto, l'accordo è totale. Il club nerazzurro cede il giocatore a titolo definitivo per 5 milioni circa. I colleghi sudamericani aggiungono che Marotta e Ausilio si sono garantini anche una percentuale sull'eventuale futura rivendita. La punta nativa di Rafaela firmerà un contratto quadriennale. I Millionarios hanno battuto la concorrenza di Boca Juniors, Toluca e Genoa.