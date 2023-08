La trattativa tra Benfica e Shakhtar Donetsk per Anatoly Trubin, obiettivo dell'Inter, non è così ben avviata. Gli ucraini non si muovono dalla richiesta di 20 milioni di euro per il giocatore in scadenza la prossima estate. La formazione lusitana sta preparando, comunque, l'offerta giusta per convincere lo Shakhtar. Lo riporta Record.