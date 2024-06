Inter: anche Jorgensen nel mirino, ma rinnova col Villarreal

Getty Images

guarda al futuro della propria porta e oltre ai noti obiettivi Bento e Martinez, rispettivamente di proprietà di Athletico Paranaense e Genoa, sta inserendo in lista e valutando anche altri profili di portieri giovani e di grande prospettiva. In questo senso va visto l'incontro che c'è stato nella sede del club nerazzurro con l'agenteNel summit si è parlato anche diportiere con doppio passaporto danese e svedese di proprietà delche in stagione ha collezionato 36 presenze in Liga con il Sottomarino Giallo.

Tenemos porterazo para rato. pic.twitter.com/xLPLjKEYNi — Villarreal CF (@VillarrealCF) June 13, 2024

Un'idea nulla di più al momento anche perché oggi il club spagnolo ha annunciato ufficialmente di aver blindato l'estremo difensore classe 2002 avendogli fatto firmare