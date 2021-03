Come riportato da Goal, la trattativa per l’acquisto a titolo definitivo di Odegaard potrebbe diventare impossibile per l’Arsenal. Il norvegese ha una clausola di 350 milioni di euro, ma, anche nel caso in cui il Real Madrid decidesse di sedersi a trattare, la richiesta difficilmente scenderebbe sotto i 60 milioni. A complicare l’affare ci si potrebbe poi mettere un inserimento del Chelsea.



Per questo, i Gunners stanno valutando delle alternative e l’ultimo nome finito sui taccuini degli osservatori è quello di Nabil Fékir. L’attaccante del Betis ha una clausola di circa 90 milioni, ma gli andalusi potrebbero privarsene un terzo dei soldi. Il suo acquisto non escluderebbe la conferma di Odegaard: in quel caso, il franco-algerino prenderebbe il posto di Lacazette.



Il ventisettenne è anche nel mirino di Inter, Manchester Utd, Liverpool e Barcellona.