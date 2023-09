L'allenamento di rifinitura dell'Inter in vista della partita contro la Real Sociedad di Champions League non ha visto l'assenza soltanto di Juan Cuadrado che è alle prese con una tendinite fin da quando era in nazionale con la Colombia. Fra gli assenti c'era anche Stefano Sensi, che non è stato inserito in lista Champione e non sarà della gara, ma che, comunque, non si è allenato oggi alla Pinetina con il resto del gruppo. Resta da capire se il centrocampista italiano ha subito un nuovo stop muscolare.