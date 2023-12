Era chiamato a una risposta, ma ha fallito l’ennesima opportunità. Che fosse un’altra serata stregata per Arnautovic lo si era capito all’alba della partita, quando l’austriaco ha lisciato la conclusione sull’assist di Lautaro Martinez. Una giocata sciagurata che di fatto ha aperto le porte verso il baratro. Il punto più basso Arnautovic lo ha però toccato nel secondo tempo, sempre da centro area, ma questa volta su assistenza di Asllani: l’ex Bologna stoppa, temporeggia, si gira e poi spara a lato facendo infuriare anche Lautaro. A quel punto lo stadio rumoreggia, dalle tribune volano giudizi che sanno di sentenza: fischi anche alla sostituzione. Solo la Curva Nord capisce il momento e incita l’austriaco per evitare di perderlo definitivamente, ma le sensazioni sono pessime.

La conferma è amara: al di là di Lautaro e Thuram c’è un vastissimo deserto del niente. Quello che era un sospetto somiglia adesso sempre più a una certezza: forse in estate sarebbe stato meglio chiudere il mercato con un Pavard in meno e una punta in più. Ma volendosi lasciare il passato alle spalle, potremmo vivere anche il presente con lo stesso sospetto: meglio andare su Buchanan o cercare un centravanti? Nel mondo ideale l’Inter farebbe entrambe le operazioni, in quello reale, invece, i nerazzurri non possono permettersi tanta grazia.

Ma ad Appiano Gentile si respira aria di rigetto, quella che solitamente non perdona. Arnautovic non va a genio, né per l’atteggiamento né per le prestazioni e ad oggi non sembra munito della giusta personalità che in casi come questi servirebbe per tirarsi fuori dal guado. Qualcuno ci è riuscito, ma questa è roba per grandissimi… Arnautovic, invece,