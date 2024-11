Inter-Arsenal: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

. Arbitra il romeno Istvan Kovacs, assistito dai connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogy con Horatiu Fesnic quarto uomo, il tedesco Christian Dingert e Catalin Popa al Var. Entrambe le squadre si presentano a questa sfida con 7 punti e zero gol subiti. Nel prossimo turno il 26 novembre l'Arsenal fa visita allo Sporting di Lisbona, mentre l'Inter gioca ancora in casa contro i tedeschi del Lipsia.I Gunners (che hanno raccolto soltanto un punto nelle ultime tre giornate di Premier League) vantano un ottimo bilancio contro le squadre italiane nelle competizioni Uefa, avendo perso solo 8 dei 36 incontri disputati.con il nuovo allenatore Alberto Zaccheroni con reti di Henry (doppietta), Vieri, Ljungberg, Edu (attuale direttore sportivo sul piede di partenza) e Pires.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Inter-Arsenal in diretta su Amazon Prime Video

GUARDA SU PRIME VIDEO

Partita: Inter-ArsenalData: mercoledì 6 novembre 2024Orario: 21.00Canale TV: Amazon Prime VideoStreaming: Amazon Prime Video.(3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian; Taremi, Thuram. All. Inzaghi.(4-3-3): Raya; Timber, White, Gabriel, Zinchenko; Merino, Partey, Rice; Saka, Havertz, Martinelli. All. Arteta.

Simone Inzaghi recupera Francesco Acerbi, ma non l'infortunato Carlos Augusto. Possibile ricorso al turnover in vista dello scontro diretto di domenica prossima a San Siro con il Napoli dei grandi ex Antonio Conte e Romelu Lukaku. Bisseck, Darmian, Frattesi e Taremi scalpitano per giocare dall'inizio. Dall'altra parte Arteta deve fare a meno del difensore italiano Riccardo Calafiori, ex Bologna.La partita Inter-Arsenal viene trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l'app di Prime Video disponibile su numerose smart TV.

Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.

Young Boys-Inter è disponibile anche in diretta streaming: basta scaricare l'app di Amazon Prime Video sui dispositivi mobili (PC, smartphone o tablet), Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital o in alternativa collegarsi online al sito di Amazon Prime Video attraverso dispositivi mobili (PC, smartphone o tablet) selezionando la finestra dell'evento.La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini, con commento tecnico di Massimo Ambrosini. Inviati a bordocampo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese nella VAR Room di Prime Video. Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Julio Cesar e Luca Toni in diretta da San Siro. A seguire dalle ore 23:15 l'highlights show con Marco Cattaneo, Claudio Marchisio e Cristian Brocchi per i gol di tutti i match. Gli highlights di tutte le partite sono disponibili on demand a partire dalle ore 23.