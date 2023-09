Dall'avvio di questa stagione non si è ancora visto il vero Nicolò Barella, quello che in passato ha spesso saputo trascinare l'Inter. Anche la prestazione offerta contro il Sassuolo è stata insufficiente, giudicata con un 5 dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



Barella 5: “La partenza è da fulmine, l’arrivo è da lumaca. Il centrocampo del Sassuolo gli ruba spazio e tempi di gioco, lui sbaglia spesso la rifinitura per i compagni dai 25-30 metri”.